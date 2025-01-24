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СК завершил расследование дела застрелившего российских военных солдата ВСУ

СК: дело застрелившего военных РФ в Курской области солдата ВСУ направили в суд
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащего украинских войск, который расстрелял трех безоружных российских военных в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Согласно сообщению ведомства, уголовное дело в отношении солдата 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака с обвинительным заключением направлено во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В сентябре прошлого года военнопленный Гусак признался в разговоре с РИА Новости, что расстрелял по приказу командования трех пленных бойцов Вооруженных сил РФ. Украинец сообщил, что инцидент произошел в Курской области. По его словам, трое россиян были взяты в плен во время боя на 363-м километре железной дороги, после чего его командир, угрожая ему расстрелом, заставил Гусака расстрелять пленных. Украинец признался, что стрелял в людей через кусты. Известно, что это произошло во время вылазки, целью которой был обстрел гражданского поезда.

Ранее в освобожденном от ВСУ городе нашли тела расстрелянных мирных жителей.

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