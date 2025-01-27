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Российский командир рассказал о расстреле сослуживцев в ВСУ

ТАСС: военные ВСУ расстреляли 15 сослуживцев за отказ участвовать в боях
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военнослужащие открыли огонь по 15 сослуживцам, которые отказались продолжать участвовать в боевых действиях против российских военных в районе Великой Новоселки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань».

По словам военного, в ходе штурма в плен были взяты несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые впоследствии раскрыли некоторую информацию об огневых точках ВСУ, основных районах обороны, а также рассказали, что не все солдаты 110-й бригады были настроены на встречный бой с российскими военными.

«Порядка 15 человек находились в подвальных помещениях под контролем старших военнослужащих ВСУ. В ходе боев за центральную часть Великой Новоселки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — рассказал командир.

24 января стало известно, что Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащего украинских войск, который расстрелял трех безоружных российских военных в Курской области. В сентябре прошлого года военнопленный Александр Гусак признался в разговоре с РИА Новости, что по приказу командования открыл огонь по трем пленным бойцам Вооруженных сил РФ.

Ранее житель Курской области заявил, что бойцы ВСУ избивали мирных жителей во время ночных обходов.

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