Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гусак признался, что расстрелял по приказу командования трех пленных бойцов ВС РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Украинец сообщил, что инцидент произошел в Курской области. По его словам, трое россиян были взяты в плен во время боя на 363-м километре железной дороги, после чего его командир, угрожая ему расстрелом, заставил Гусака расстрелять пленных. Украинец признался, что стрелял в людей через кусты. Отмечается, что это произошло во время вылазки, целью которой был обстрел гражданского поезда.

До этого военный преступник Сергей Таранюк заявил, что ВСУ мешали эвакуации людей с комбината в Мариуполе. В таком приказе он обвинил командира бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе Владимира Баранюка, получившего звание Героя Украины от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее житель Курской области заявил, что бойцы ВСУ избивали мирных жителей во время ночных обходов.