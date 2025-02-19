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Бойцы группировки «Север» рассказали о сдавшихся в Свердликово солдатах ВСУ

РИА: при взятии Свердликово в Курской области многие солдаты ВСУ попали в плен
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Станислав Красильников/РИА Новости

Многие украинские солдаты попали в плен при освобождении села Свердликово в Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

«Освобождение села Свердликово было очень стремительным, поэтому военные ВСУ не успели даже отойти с позиций. Те, кто не сдался, захвачен в плен российскими бойцами. Пленных много», — рассказали военные.

Общее число сдавшихся в плен российской армии не разглашается. О взятии Свердликово министерство обороны России сообщило 17 февраля.

Недавно пленный боец элитной бригады ВСУ рассказал, как воевал со ржавым автоматом. Также он вместе с другими бойцами передвигался на сломанной технике и попал в зону боевых действий без подготовки.

Другой офицер ВСУ Игорь Боронило узнал, что находится в Курской области, только после сдачи в плен российским военнослужащим.

Ранее украинский военный призвал сослуживцев сдаваться в российский плен.

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