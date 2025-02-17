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Украинский военный призвал сослуживцев сдаваться в российский плен

Пленный боец ВСУ Ульянов призвал сослуживцев не включать Рэмбо и сдаться в плен
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Никита Ульянов призвал украинских военнослужащих не фантазировать и не «включать Рэмбо» и сдаваться в российских плен. Видео с ним распространило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Лучше подумайте за свою жизнь и сдайтесь в плен», — сказал на видео Ульянов.

По словам бойца, он подписал контракт с ВСУ еще в 2022 году. Ульянов отвечал за обслуживание украинских самолетов, в плен он попал в Курской области.

До этого пленный украинский военный Сергей Дзюба рассказал, что командование украинской армии оставляет бойцов в полуокруженных городах, чтобы получить «политические баллы».

Также пленный солдат ВСУ Сергей Чередниченко из 155-й механизированной бригады поделился, что воевал со ржавым автоматом, передвигался на сломанной технике и попал на боевые действия без подготовки. По его словам, командование обещало передать составу форму и упрощенные бронежилеты, однако бойцы их так и не получили.

Ранее пленный рассказал о тяжелобольных новобранцах в ВСУ.

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