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Украинский офицер узнал, что он попал в Курскую область только после сдачи в плен

Офицер ВСУ Боронило только после сдачи в плен узнал, что попал в Курскую область
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Боронило узнал, что находится в Курской области, только после сдачи в плен российским военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, распространенное Минобороны РФ.

По словам военнослужащего, его никто не информировал о происходящем. Командование назначило его на новую должность, но личного состава и техники не показывало. После этого мужчина приехал к комбату, который показал на карте, куда ему нужно следовать для получения дальнейших распоряжений, отметил пленный боец.

«Нас завели. Когда выходили из посадки, я говорю: «Что за ров?» Проводник говорит: «Это противотанковый ров, ничего, сейчас перемахнем, и там сразу ваша позиция». То есть я узнал, что мы в Курской области, уже после того, как мы сдались», — сказал Боронило.

Накануне пленный боец ВСУ Никита Ульянов призвал украинских военнослужащих не фантазировать, не «включать Рэмбо» и сдаваться в российский плен. По его словам, он подписал контракт с ВСУ еще в 2022 году. Ульянов отвечал за обслуживание украинских самолетов, в плен он попал в Курской области.

Ранее пленный рассказал о тяжелобольных новобранцах в ВСУ.

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