Пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Чередниченко из 155-й механизированной бригады рассказал, что воевал со ржавым автоматом, передвигался на сломанной технике и попал на боевые действия без подготовки. Его слова приводит РИА Новости.

«Я выходец из 155-й механизированной бригады, я не видел в подразделении ни одной зарубежной техники, когда проходил службу. Я воюю с автоматом Калашникова — ржавым», — заявил он.

По словам пленного солдата, командование обещало передать составу форму и упрощенные бронежилеты, однако бойцы их так и не получили. Чередниченко добавил, что до момента службы не проходил специальную подготовку, после чего его сразу отправили на «ноль».

Боец отметил, что техника, которая должна была следовать на одном из направлений, была неисправной, одна машина тащила другую с помощью троса.

До этого издание Responsible Statecraft писало, что элитная 155-я бригада украинской армии буквально «исчезла» из-за массового дезертирства. По данным издания, часть бригады, около 2000 человек, проходили обучение во Франции, там их оснастили танками Leopard. Еще более 5 тысяч бойцов проходили обучение в Польше и Западной Украине. За девять месяцев обучения порядка 1700 человек дезертировали.

Ранее в Раде сообщили об увеличении количества дезертиров в рядах ВСУ.