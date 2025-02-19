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Комплексы «Ярс» Новосибирского соединения вышли на маршруты боевого патрулирования

Минобороны: комплексы «Ярс» Новосибирского соединения вышли на патрулирование
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» в Новосибирском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ведомстве отметили, что расчеты ПГРК «Ярс» выполняют задачи по совершению марша протяженностью 100 км.

В Минобороны РФ добавили, что военнослужащие решают вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам. Кроме того, в рамках маневров подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК.

До этого в Минобороны заявили, что Татищевская ракетная дивизия в ближайшее время будет переоснащена на ракетный комплекс «Ярс». В военном ведомстве также отметили, что перевооружение дислоцированного в Калужской области Козельского ракетного соединения завершится в 2025 году.

В декабре прошлого года сообщалось, что подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Бологовского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием беспилотников.

Ранее российские военные отработали нанесение массированного ядерного удара.

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