В России начались учения Бологовского ракетного соединения РВСН

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» Бологовского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием беспилотников. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что ракетчики будут отрабатывать различные задачи, в том числе совершенствовать интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, используя армейскую авиацию. Расчеты «Ярсов» совершат 100-километровый марш со сменой агрегатами полевых позиций. На учениях задействованы беспилотники самолетного типа «Элерон-7», которые обладают улучшенными характеристиками.

В министерстве обороны уточнили, что по легенде учений, дроны выявят проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн диверсионно-разведывательные группы условного противника. После чего диверсанты будут своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям ракет.

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