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В России начались учения Бологовского ракетного соединения РВСН

Минобороны РФ: комплексы «Ярс» в рамках учений вышли на боевое патрулирование

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Пресс-служба Минобороны РФ

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» Бологовского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием беспилотников. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что ракетчики будут отрабатывать различные задачи, в том числе совершенствовать интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, используя армейскую авиацию. Расчеты «Ярсов» совершат 100-километровый марш со сменой агрегатами полевых позиций. На учениях задействованы беспилотники самолетного типа «Элерон-7», которые обладают улучшенными характеристиками.

В министерстве обороны уточнили, что по легенде учений, дроны выявят проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн диверсионно-разведывательные группы условного противника. После чего диверсанты будут своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям ракет.

17 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния.

Ранее российские военные отработали нанесение массированного ядерного удара.

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