В Минобороны заявили о скором переоснащении Татищевской ракетной дивизии

Татищевская ракетная дивизия скоро будет переоснащена на комплексы «Ярс»

Татищевская ракетная дивизия в ближайшее время будет переоснащена на ракетный комплекс «Ярс». Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что перевооружение дислоцированного в Калужской области Козельского ракетного соединения завершится в 2025 году. Переоснащение на комплекс «Ярс» Татищевской ракетной дивизии содержится в ближайших планах Ракетных войск стратегического назначения.

17 декабря сообщалось, что подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» Бологовского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием беспилотников.

В тот же день командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Россия планирует проводить испытательные пуски ракет на максимальные расстояния.

Ранее российские военные отработали нанесение массированного ядерного удара.