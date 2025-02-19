Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки беспилотников

Меняйло: в Северной Осетии и регионах СКФО объявили опасность атаки дронов
close
Inna Varenytsia/Reuters

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:53 по московскому времени.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Незадолго до этого сообщалось, что в Самарской области украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами