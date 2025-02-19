В регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки беспилотников

На территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:53 по московскому времени.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Незадолго до этого сообщалось, что в Самарской области украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Губернатор региона Вячеслав Федорищев добавил, что на предприятии организовали работу экстренных и оперативных служб.

Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что над Тулой сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон был подавлен штатными средствами Минобороны РФ, уточнил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.