Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли бессмысленные потери в селе Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР), которое окружили российские военные. Об этом в своем Telegram-канале заявил боец украинской армии с позывным «Мучной».

По его словам, бойцы ВС России пытаются зачистить населенный пункт от военнослужащих ВСУ.

«Даже резервные группы не смогли решить эту ситуацию, наоборот, ее усложнили и привели к потерям, которые там по сути не должны были произойти», — написал «Мучной».

16 февраля сообщалось, что российские войска взяли под контроль трассу возле Улаклы, а также продвинулись западнее, приблизившись вплотную к Константинополю. Село Улаклы частично перешло под контроль ВС РФ.

В тот же день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что бойцы ВС РФ осуществили успешный штурм Новоселки, которая находится за поселком Великая Новоселка в ДНР. По информации канала, механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в населенный пункт и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения ВСУ. После этого техника стала отходить под огнем.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.