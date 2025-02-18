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Над Брянской областью за час сбили 20 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 20 дронов над Брянской областью за час
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над Брянской областью за 60 минут сбили 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны были уничтожены в период времени с 21:30 до 22:30 по московскому времени. Кроме того, в течение этого часа был сбит один БПЛА над Крымом, отметили в ведомстве.

Для уничтожения беспилотников задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

Накануне сообщалось, что Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачиватьстали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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