Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области!» — говорится в сообщении, опубликованном в 23:53 по московскому времени.

Жителям региона рекомендовали сохранять бдительность.

18 февраля Минобороны России заявило, что над Брянской областью за 60 минут — с 21:30 до 22:30 — сбили 20 дронов Вооруженных сил Украины. Кроме того, в течение этого часа был уничтожен один БПЛА над Крымом, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачиватьстали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.