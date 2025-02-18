Над Брянской областью и Крымом за 25 минут сбили три украинских беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении дронов ВСУ над Брянской областью и Крымом

Над территорией Брянской области и Республикой Крым вечером уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Дроны ликвидировали в период с 21:05 до 21:30 по московскому времени. Для их уничтожения применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что один дрон был сбит над Крымом, два — над Брянской областью.

Накануне сообщалось, что Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачиватьстали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.