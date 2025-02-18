Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 18 февраля уничтожили три украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 19:25 до 19:35 мск.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.