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ВС РФ уничтожили пункт по ремонту техники ВСУ

Рогов: ВС России уничтожили пункт по ремонту западной техники ВСУ в Замосте
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Харьковской области пункт по ремонту западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«В населенном пункте Замост наши прилеты, уничтожен крупный пункт по ремонту 3-й отдельной танковой бригады ВСУ», — сообщил он.

По его словам, были поражены цеха, где велся ремонт и восстановление бронетехники НАТО. Также под удар попали склады с двигателями и иными запчастями.

18 февраля в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие поразили военные аэродромы, склады беспилотников и объекты энергетической инфраструктуры Украины в 144 районах за сутки. По данным оборонного ведомства, для совершения атак были задействованы дроны, ракетные войска, а также авиация и артиллерия ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ убирают «зубы дракона» ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.

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