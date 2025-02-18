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Российские военные поразили аэродромы и склады ВСУ в 144 районах

Минобороны: ВС РФ поразили объекты военной аэродромной инфраструктуры Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили военные аэродромы, склады беспилотников и объекты энергетической инфраструктуры Украины в 144 районах за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, для совершения атак были задействованы дроны, ракетные войска, а также авиация и артиллерия ВС РФ. В ходе боевого столкновения бойцы российской армии сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также 73 дрона противника.

Всего с момента начала боевых действий, по данным Минобороны РФ, было ликвидировано свыше 600 самолетов, 283 вертолета, а также более 43 тыс. беспилотников.

В сводке оборонного ведомства говорится, что российские военные взяли под контроль село Ямполовка в ДНР. В ходе боя Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113, а также станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

До этого стало известно, что армия Украины перебросила польских наемников к линии фронта на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. По данным ТАСС, поляки хорошо подготовлены и экипированы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ убирают «зубы дракона» ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.

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