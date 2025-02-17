В социальных сетях появилось видео, свидетельствующее о начале работ по разминированию и расчистке украинских оборонительных позиций на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Как сообщает корреспондент канала, российские военные приступили к демонтажу противотанковых препятствий — бетонных «зубов дракона», установленных украинской армией.

На видеозаписи запечатлен процесс удаления фортификационных сооружений. Авторы публикации предполагают, что продвижение российских подразделений на территорию Днепропетровской области может произойти в ближайшем будущем. При этом точное местоположение, где были сделаны съемки, не указано.

До этого в Минобороны РФ заявили, что Киев выстроил масштабные фортификационные сооружения в Дзержинске Донецкой народной Республики перед тем, как его взяли под контроль российские войска. В сообщении ведомства подчеркивается, что подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии, а также добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр» освободили город, преодолев сложную систему укреплений.

Ранее Рогозин пожаловался на установленные на дорогах «зубы дракона».