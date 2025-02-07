В России заочно вынесли приговор грузинской наемнице, воюющей за ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор заочно наемнице из Грузии Гванце Гелашвили, которая воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что с 2022 года Гелашвили добровольно вступила в украинское военизированное формирование и выполняла приказы вышестоящих командиров. Она за деньги участвовала в боях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также Вооруженных Сил России.

В итоге Гелашвили заочно признали виновной и назначили ей наказание в виде 14 лет лишения свободы. Фигурантку объявили в международный розыск.

В конце января граждан США Роберта Вардаро и Бенджамина Рида объявили в международный розыск за наемничество и участие в боях на стороне Украины. Как считает следствие, с февраля 2022 года по май 2024 года Рид в зоне СВО участвовал в боях в составе Нормандской бригады, а затем — Избранной роты. Вардаро же вступил в Интернациональный легион.

По данным прокуратуры ДНР, за свои услуги Рид получил эквивалент более 1,2 млн рублей, Вардаро — 346 тыс. рублей. В отношении американцев суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники массово покидают ВСУ.