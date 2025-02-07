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В России заочно вынесли приговор грузинской наемнице, воюющей за ВСУ

СК: грузинскую наемницу ВСУ Гелашвили заочно осудили на 14 лет в России
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Telegram-канал Следком

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор заочно наемнице из Грузии Гванце Гелашвили, которая воюет на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие и суд установили, что с 2022 года Гелашвили добровольно вступила в украинское военизированное формирование и выполняла приказы вышестоящих командиров. Она за деньги участвовала в боях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также Вооруженных Сил России.

В итоге Гелашвили заочно признали виновной и назначили ей наказание в виде 14 лет лишения свободы. Фигурантку объявили в международный розыск.

В конце января граждан США Роберта Вардаро и Бенджамина Рида объявили в международный розыск за наемничество и участие в боях на стороне Украины. Как считает следствие, с февраля 2022 года по май 2024 года Рид в зоне СВО участвовал в боях в составе Нормандской бригады, а затем — Избранной роты. Вардаро же вступил в Интернациональный легион.

По данным прокуратуры ДНР, за свои услуги Рид получил эквивалент более 1,2 млн рублей, Вардаро — 346 тыс. рублей. В отношении американцев суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники массово покидают ВСУ.

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