Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России наемнику ВСУ из Грузии заочно вынесли приговор

СК: грузинского наемника ВСУ Хозреванидзе осудили заочно на 13 лет в России
close
Telegram-канал Следком

Наемника из Грузии Геле Хозреванидзе заочно осудили за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным суда, в 2022 году Хозреванидзе вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел подготовку на территории баз, ему дали личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. После этого Хозреванидзе долгое время получал денежное вознаграждение и участвовал в боях на стороне ВСУ против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

По ходатайству следователя суд заочно избрал меру пресечения Хозреванидзе в виде заключения под стражу. Также ему заочно назначили наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы. Наемника объявили в международный розыск.

Накануне суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых украинских военнослужащих на сроки до шести лет лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.

Ранее в Курской области рассказали об издевательствах польских наемников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами