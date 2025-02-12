В России наемнику ВСУ из Грузии заочно вынесли приговор

СК: грузинского наемника ВСУ Хозреванидзе осудили заочно на 13 лет в России

Наемника из Грузии Геле Хозреванидзе заочно осудили за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным суда, в 2022 году Хозреванидзе вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел подготовку на территории баз, ему дали личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. После этого Хозреванидзе долгое время получал денежное вознаграждение и участвовал в боях на стороне ВСУ против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

По ходатайству следователя суд заочно избрал меру пресечения Хозреванидзе в виде заключения под стражу. Также ему заочно назначили наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы. Наемника объявили в международный розыск.

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