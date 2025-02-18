Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ перебросили в ДНР польских наемников

ТАСС: ВСУ перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР
close
Volodymyr Petrov/Reuters

Вооруженные силы Украины перебросили польских наемников к линии фронта на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник агентства отметил, что группа иностранных наемников ВСУ достаточно большая. Он добавил, что поляки хорошо подготовлены и экипированы.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали группу иностранных наемников на юге Донецкой народной республики под Великой Новоселкой при попытке наката. По словам бойца штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Китаец», наемников было порядка 13, их привезли на бронетранспортере.

До этого выяснилось, что волонтерам из Финляндии приходится собирать гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения, для наемников Вооруженных сил Украины из числа граждан республики.

Как рассказал финский журналист Кости Хейсканен, наемники постоянно просят волонтеров оказать им поддержку. В частности, они жалуются на нехватку приборов ночного видения и беспилотников.

Ранее в США рассказали, куда наемники хотят отправиться после Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами