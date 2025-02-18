ТАСС: ВСУ перебросили группу польских наемников под Константиновку в ДНР

Вооруженные силы Украины перебросили польских наемников к линии фронта на Константиновском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник агентства отметил, что группа иностранных наемников ВСУ достаточно большая. Он добавил, что поляки хорошо подготовлены и экипированы.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали группу иностранных наемников на юге Донецкой народной республики под Великой Новоселкой при попытке наката. По словам бойца штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Китаец», наемников было порядка 13, их привезли на бронетранспортере.

До этого выяснилось, что волонтерам из Финляндии приходится собирать гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения, для наемников Вооруженных сил Украины из числа граждан республики.

Как рассказал финский журналист Кости Хейсканен, наемники постоянно просят волонтеров оказать им поддержку. В частности, они жалуются на нехватку приборов ночного видения и беспилотников.

Ранее в США рассказали, куда наемники хотят отправиться после Украины.