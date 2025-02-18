Российские военные взяли под контроль село Ямполовка в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой народной республики», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, военные РФ нанесли поражение нескольким украинским подразделениям в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка ЛНР и Колодези ДНР.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также РСЗО «Град», станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что российские военные взяли под контроль село Фиголевка Харьковской области.
Помимо этого населенного пункта, они установили контроль над ландшафтным парком «Клебан-Бык» в Константиновском районе ДНР.
Ранее сообщалось, что ВС РФ убирают зубы дракона ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.