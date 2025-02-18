Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль Ямполовку

Минобороны сообщило о взятии ВС РФ под контроль села Ямполовка в ДНР
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль село Ямполовка в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой народной республики», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, военные РФ нанесли поражение нескольким украинским подразделениям в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка ЛНР и Колодези ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, а также РСЗО «Град», станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что российские военные взяли под контроль село Фиголевка Харьковской области.

Помимо этого населенного пункта, они установили контроль над ландшафтным парком «Клебан-Бык» в Константиновском районе ДНР.

Ранее сообщалось, что ВС РФ убирают зубы дракона ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами