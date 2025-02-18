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Из Чечни отправилась на СВО очередная группа добровольцев

Кадыров: очередная группа добровольцев спецбортом вылетела из Чечни на СВО

Очередная группа добровольцев вылетела спецбортом из Чечни в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, в ряды спецназа «Ахмат» вступают не только жители Чечни, но и россияне из других регионов. Некоторые из них отправляются в зону боевых действий во второй, третий и даже в четвертый раз. Все добровольцы прошли спецподготовку на базе Российского университета спецназа имени президента РФ Владимира Путина в Гудермесе. Сколько бойцов в этот раз отправили на СВО, глава Чечни уточнять не стал.

Новую группу добровольцев проводили председатель правительства Чеченской Республики, начальник регионального оперативного штаба Магомед Даудов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. Они пожелали бойцам успехов и победы над «укронатовским фашизмом», а также призвали их быть сплоченными и помогать друг другу на фронте.

До этого Кадыров показал видео уничтожения блиндажа ВСУ в Суджанском районе. Воздушная разведка обнаружила тщательно замаскированный блиндаж противника, скрытый под сетью. После серии точных сбросов укрытие было уничтожено.

Ранее Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине.

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