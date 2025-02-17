Кадыров показал видео уничтожения блиндажа ВСУ в Суджанском районе

Военнослужащие 1434-го полка «АХМАТ-Чечня» уничтожили дроном блиндаж в Суджанском районе. Кадры боевой работы разведки опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Воздушная разведка полка 1434 «АХМАТ-Чечня» МО РФ под командованием дорогого БРАТА Асламбека Салиева обнаружила тщательно замаскированный блиндаж противника, скрытый под маскировочной сетью. <...> После серии точных сбросов укрытие было уничтожено, а вражеский боекомплект, хранящийся внутри, сдетонировал», — пишет Кадыров.

На кадрах видно, что после детонации боеприпасов замаскированный блиндаж взорвался изнутри.

Также Рамзан Кадыров рассказал о попытке украинских войск нанести удар беспилотником по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева.

Во время атаки командир проверял условия несения службы и оценивал боеготовность личного состава.

Ранее Алаудинов рассказал, что группа бойцов «Ахмата» более месяца держала оборону в окружении.