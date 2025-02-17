Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине

Кадыров призвал силовиков не ждать окончания СВО и не расслабляться

В настоящее время нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и специальная военная операция закончится. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.

«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры, и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше», — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что военнослужащие, обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу.

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в этот день отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Позже стало известно, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.

Ранее Небензя предрек скорое завершение горячей фазы украинского конфликта.