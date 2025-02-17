Акции производителя оружия ФРГ резко выросли на фоне планов ЕС

Акции Rheinmetall выросли на фоне планов ЕС по увеличению расходов на оборону

Акции крупнейшего производителя военной техники в ФРГ и Европе Rheinmetall AG резко растут, поскольку европейские чиновники рассматривают новый крупный пакет мер по увеличению расходов на оборону и поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Акции немецкого концерна выросли на 11%, то есть более чем вдвое за последний год. Если Европа пойдет на дальнейшее увеличение расходов, это может подтолкнуть Rheinmetall ускорить планы по увеличению производственных мощностей.

Европейские чиновники сейчас работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении конфликта.

Агентство подчеркивает, что планы не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания споров перед голосованием.

Накануне издание Politico писало, что европейские страны — члены НАТО начали поиски нового лидера, который заменит США в вопросе обеспечения безопасности в регионе.

Ранее в НАТО обвинили Россию в покушении на главу Rheinmetall.