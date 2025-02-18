За ночь над двумя регионами России сбили пять украинских беспилотников

Минобороны: ночью над Белгородской и Воронежской областями сбили пять дронов

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре дрона подавили и уничтожили в Воронежской области, один — в Белгородской.

Этой же ночью сообщалось, что в Краснодарском крае в Славянском и Северском районах после атаки украинских беспилотников был поврежден 51 дом.

Накануне дроны Вооруженных сил Украины атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области.

В тот же день нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума, расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА, однако разлива нефти допущено не было. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев писал, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории региона. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.