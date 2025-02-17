ВСУ ударили беспилотниками по Белгородской области

В Белгородской области беспилотники (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекино FPV-дрон попал в частный дом. В жилье повреждены окна, крыша и потолок. В хуторе Церковный Белгородского района дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Осколки задели три грузовика, заявил Гладков. В свою очередь, в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа после детонации дрона пострадал забор частного дома и выбиты окна в хозяйственных постройках. Также повреждена линия электропередач. Несколько домов пока остаются без света, уточнил глава региона.

Накануне стало известно, что в Белгородской области после атаки украинского беспилотника не спасли троих мирных жителей.

Это не первый налет вражеских БПЛА на автомобили в Белгородской области в этот день. Так, дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на дороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. Управлявшая транспортным средством женщина получила баротравму и ушибы рук, а ее пассажирку спасти не удалось. Примерно через два часа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Двулучное, в результате чего пострадал мужчина. Он отказался от госпитализации, и медики помогли ему на месте происшествия.

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