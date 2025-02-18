Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата

Гусев: в одном из районов Воронежской области уничтожили беспилотник

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в области сохраняется.

18 февраля сообщалось, что в Краснодарском крае в Славянском и Северском районах после атаки украинских беспилотников был поврежден 51 дом.

17 февраля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

В тот же день нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА, однако разлива нефти допущено не было.

Ранее в России за ночь сбили 90 беспилотников и ракету «Нептун».