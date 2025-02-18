Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата

Гусев: в одном из районов Воронежской области уничтожили беспилотник
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Гусев предупредил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в области сохраняется.

18 февраля сообщалось, что в Краснодарском крае в Славянском и Северском районах после атаки украинских беспилотников был поврежден 51 дом.

17 февраля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

В тот же день нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке украинских БПЛА, однако разлива нефти допущено не было.

Ранее в России за ночь сбили 90 беспилотников и ракету «Нептун».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами