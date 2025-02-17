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Ганчев заявил об «огромных потерях» в украинской армии на Купянском направлении

Ганчев сообщил, что ВСУ несут огромные потери на Купянском направлении
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины несут «огромные потери» на Купянском направлении. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

«Продолжаем давить противника, не давая ему возможности спокойно передвигаться <…> Любое действие оборачивается для них огромными потерями», — отметил он.

11 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) использует в атаках под Купянском мобилизованных заключенных, которых направляют в бригаду для восполнения потерь.

Он пояснил, что под Купянском, юго-западнее Лозовой, была уничтожена в ходе боя штурмовая группа ВСУ — в ходе проверки трофеев были найдены документы, которые подтвердили принадлежность группы к «Азову». Кроме того, один из тяжелораненых украинских солдат рассказал военным ВС РФ, что был заключенным, которого мобилизовали и направили в штурмовики, чтобы доукомплектовать подразделения националистов.

До этого Марочко заявил, что подразделение ВСУ, которое Киев собирался использовать в боях на Купянском направлении, спешно покинуло находящийся в Харькове пункт временной дислокации. По его словам, это подразделение совсем недавно прибыло в Харьков с полигона, чтобы провести ротационные мероприятия в Купянском районе.

Ранее Ганчев объяснил причины вывоза Киевом людей из Харькова и Купянска.

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