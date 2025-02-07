Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое Киев собирался использовать в боях на Купянском направлении, спешно покинуло находящийся в Харькове пункт временной дислокации. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, это подразделение совсем недавно прибыло в Харьков с полигона, чтобы провести ротационные мероприятия в Купянском районе.

«Личному составу информацию о том, куда их отправляют, не довели», — сказал эксперт.

5 февраля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы провели операцию на границе и зашли в Харьковскую область из Белгородской области. Как рассказали журналисты, эта атака Вооруженных сил РФ стала неожиданностью для украинских формирований.

Благодаря успешным наступательным действиям российские подразделения смогли занять участок территории в районе поселка Тополи, подчеркивалось в публикации. Данный населенный пункт расположен между поселком Двуречная в Харьковской области и поселком Уразово в Белгородской области.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о положительных изменениях на Купянском направлении. Он пояснил, что за последнее время ВС РФ удалось взять под контроль довольно много населенных пунктов на соответствующем участке фронта.

Ранее в России рассказали, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков.