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Ганчев объяснил причины вывоза Киевом людей из Харькова и Купянска

Ганчев: Киев вывез из Харькова и Купянска всех лояльных России жителей
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Из Харькова и Купянска вывозили людей, чтобы там не осталось лояльных России граждан. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, многие жители Харькова и Купянска покинули территории самостоятельно, поскольку города находятся близко к линии боевого соприкосновения. Он добавил, что молодое население вывозили «насильственно», чтобы не оставлять в тылу «лояльных к России граждан», которые могут оказать поддержку российским бойцам.

Ганчев отметил, что в период принудительной мобилизации в Харькове жители были вынуждены покидать город из-за «тяжелых условий». Он рассказал, что многие успели выехать через российскую границу, а некоторые граждане были вынуждены покидать Харьков через третьи страны.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое Киев собирался использовать в боях на Купянском направлении, спешно покинуло находящийся в Харькове пункт временной дислокации. По его словам, это подразделение совсем недавно прибыло в Харьков с полигона, чтобы провести ротационные мероприятия в Купянском районе.

Ранее в России рассказали, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков.

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