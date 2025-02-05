В США раскрыли, как Трамп провоцирует Китай атаковать Тайвань

Бывший советник Барака Обамы и стратег Демократической партии Дэвид Аксельрод заявил, что после высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости взять под контроль сектор Газа, Китай начнет «поглядывать» на Тайвань. Его слова приводит The Hill.

Эксперт подчеркнул, что если государства будут пытаться захватить территории других стран и «играть по этим правилам», то мир скатится к глобальным конфликтам.

«Представьте, как китайцы интерпретируют это, когда они поглядывают на Тайвань. Если новое правило заключается в том, что вы можете взять все, что хотите, если у вас есть сила, чтобы это взять, нас ждут очень, очень трудные времена в… самом ближайшем будущем», — сказал Аскельрод.

5 февраля Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

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