Минобороны РФ: за сутки потери ВСУ под Курском составили более 300 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли более 300 военнослужащих в ходе боев в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские войска за сутки уничтожили четыре танка противника, из них один танк Abrams американского производства, три боевые машины пехоты, в том числе две «Bradley» производства США, три бронетранспортера, 15 боевых бронемашин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пункт управления беспилотниками.

Известно также, что четверо украинских военнослужащих сдались в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 2017 автомобилей и другой техники.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что в Курской области медик спал по полчаса в день ради спасения бойцов.