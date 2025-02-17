Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны перечислили потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки потери ВСУ под Курском составили более 300 военных
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли более 300 военнослужащих в ходе боев в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские войска за сутки уничтожили четыре танка противника, из них один танк Abrams американского производства, три боевые машины пехоты, в том числе две «Bradley» производства США, три бронетранспортера, 15 боевых бронемашин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также пункт управления беспилотниками.

Известно также, что четверо украинских военнослужащих сдались в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 2017 автомобилей и другой техники.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что в Курской области медик спал по полчаса в день ради спасения бойцов.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами