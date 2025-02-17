Спасатели потушили машину в Горловке, пострадавшую от украинского БПЛА

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) спасатели потушили вспыхнувшую легковушку, авто загорелось после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Никитовском районе беспилотник ударил по проезжающей машине. Ранение получил водитель, его госпитализировали. Тушение осложняли повторные налеты дронов», — рассказали в ведомстве.

Огнеборцы были вынуждены отходить в укрытие из-за атаки беспилотников. К тушению были привлечены пять специалистов МЧС.

Город регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Недавно солдаты украинской армии атаковали центр Горловки, повреждение получило образовательное учреждение.

До этого в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгограде пострадал один человек. По данным администрации региона, мужчина получил легкие травмы, медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее жителей Горловки предупредили о новой угрозе.