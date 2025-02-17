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В Кременной при атаке беспилотника пострадали три сотрудника энергосетевой компании

В Кременной украинский дрон атаковал автомобиль энергетиков, пострадали трое
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Shutterstock

В Кременной в Луганской народной республике беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль сотрудников «Энергосбыта», пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Утром в Кременной под вражеский обстрел попал автомобиль энергетиков. В момент атаки БПЛА в машине «Энергосбыт Луганск» находились трое сотрудников, они получили ранения», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:45 по московскому времени.

Руководитель муниципалитета Вячеслав Третьяков заверил, что пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

5 февраля Третьяков сообщил, что единственная дорога, которая связывает Кременную с остальной территорией Луганской народной республики, стала уязвимым участком из-за регулярных атак украинских беспилотников, поэтому горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и округу в целом. По его словам, каждый день появляются данные о новых ударах со стороны ВСУ по гражданским автомобилям, которые пытаются проехать по этой дороге.

30 января посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что украинские военнослужащие нанесли массированный удар по Кременной, выпустив более 30 боеприпасов по одному из спальных районов города. В том числе они использовали снаряды с кассетной боевой частью.

Ранее Марочко заявил об усилении ударов ВСУ по Кременной.

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