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Украинские бойцы выпустили более 30 снарядов по Кременной в ЛНР

Посол Мирошник: житель Кременной пострадал в результате атаки со стороны ВСУ
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Roman Chop/AP

Украинские военнослужащие нанесли массированный удар по городу Кременная, расположенному в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 30 боеприпасов по одному из спальных районов населенного пункта. В том числе они использовали снаряды с кассетной боевой частью.

«Серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание», — говорится в заявлении.

Дипломат добавил, что в результате удара со стороны ВСУ в городе произошло частичное отключение света. Сейчас без энергоснабжения остается значительная часть Кременной, уточнил он.

«Пока известно об одном раненом гражданском жителе», — подчеркивается в публикации.

Как отметил Мирошник, в настоящее время специалисты осуществляют подомовой обход территории. Также в населенном пункте уже организовали работы по ликвидации последствий обстрела.

24 января министерство строительства Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о нарушении энергоснабжения в связи с ударами украинских военных по критической инфраструктуре в регионе и ЛНР. В том числе в результате атак была приостановлена работа водовода Дон — Донбасс, рассказали в ведомстве.

Ранее в ЛНР при подрыве неустановленного устройства пострадали подростки.

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