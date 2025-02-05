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Жителей Кременной в ЛНР призвали не покидать город из-за ВСУ

Третьяков: жителям Кременной не стоит не выезжать из города из-за дронов ВСУ
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Reuters

Единственная дорога, которая связывает Кременную с остальной территорией Луганской народной республики (ЛНР), стала уязвимым участком из-за регулярных атак украинских беспилотников, поэтому горожанам стоит воздержаться от проезда по ней и округу в целом. Об этом заявил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале.

По его словам, каждый день появляются данные о новых ударах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским автомобилям, которые пытаются проехать по этой дороге.

«За каждым из этих происшествий стоят судьбы людей, чьи жизни и благополучие остаются нашими первоочередными приоритетами», — отмечается в сообщении.

30 января посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что украинские военнослужащие нанесли массированный удар по Кременной, выпустив более 30 боеприпасов по одному из спальных районов города. В том числе они использовали снаряды с кассетной боевой частью. Дипломат добавил, что в результате удара со стороны ВСУ в населенном пункте произошло частичное отключение света. Сейчас без энергоснабжения остается значительная часть Кременной, уточнил он.

Ранее Марочко заявил об усилении ударов ВСУ по Кременной.

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