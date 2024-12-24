Марочко заявил об усилении ударов ВСУ по Кременной

Украинские войска в четыре раза усилили интенсивность ударов по городу Кременная в ЛНР из-за активизации российских военных юго-западнее населенного пункта. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения ВСУ наносят удары, чаще всего с применением беспилотников, по всему городу, в том числе его центру, где большое скопление гражданских.

«По характеру действий противника можно говорить о том, что замыслом боевиков является уничтожение критически важной инфраструктуры, лишение города электро- и газоснабжения, нарушение нормального функционирования муниципалитета и графика восстановительных работ, а также запугивание местного населения», — сказал Марочко.

По его данным, в большинстве случаев украинские военнослужащие сбрасывают с БПЛА самодельные взрывные устройства, которые начинены гвоздями, подшипниками и арматурой.

20 декабря Марочко заявлял об активизации украинских диверсантов в Кременских лесах. По сведениям эксперта, численность данных формирований составляет от семи до 15 человек, а работать в автономном режиме они могут до пяти дней.

Ранее Кимаковский заявил, что ВС РФ берут ВСУ в клещи в районе Великой Новоселки.