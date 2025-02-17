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«Панцири» собрались оснастить лазерным комплексом

Мантуров: «Панцирь» скоро оснастят лазерным комплексом
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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях выставки IDEX 2025 заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в скором времени оснастят лазерным комплексом. Его слова передает РИА Новости.

«Работа ведется по лазерному комплексу, который, в том числе, будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», — рассказал Мантуров.

«Панцирь» используют преимущественно ВС РФ, но есть заказы и из-за границы, отметил вице-премьер.

До этого Мантуров на совещании по развитию станкостроения рассказал, в каких случаях необходимо нормативно запретить покупать зарубежное оборудование.

Также он заявил, что большая часть российских разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) обладает потенциалом двойного применения и должна быть использована в решении прикладных военных задач. По его словам, отечественные компании разрабатывают «большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение», которые базируются на нейросетевых инструментах.

Ранее американским военным запретили пользоваться китайским ИИ.

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