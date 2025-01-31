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Мантуров рассказал о перспективах применения ИИ-разработок для военных нужд

Мантуров призвал использовать ИИ-разработки для военных нужд
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Большая часть российских разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) обладает потенциалом двойного применения и должна быть использована в решении прикладных военных задач. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

По его словам, отечественные компании разрабатывают «большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение», которые базируются на нейросетевых инструментах. Эти разработки «имеют потенциал двойного применения», отметил Мантуров.

«Наша задача — использовать их в решении прикладных военных задач», — подчеркнул первый вице-премьер.

Он также заявил, что текущую ситуацию в сфере ИИ можно сравнивать с гонкой вооружений и космических программ. «Россия в целом идет в фарватере общемировых тенденций», — подчеркнул Мантуров.

До этого финансовый аналитик Андрей Верников заявил, что битва стран за лидерство в сфере ИИ, возможно, станет ключевой в XXI веке. Он отметил, что сейчас Китай обошел США на повороте, но американский президент Дональд Трамп уже готовит ответ.

Ранее американским военным запретили пользоваться китайским ИИ.

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