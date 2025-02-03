Мантуров рассказал, в каком случае нужно запретить иностранное оборудование

В РФ могут запретить покупать иностранное оборудование при наличии российского

Вице-премьер России Денис Мантуров на совещании по развитию станкостроения рассказал, в каких случаях необходимо нормативно запретить покупать зарубежное оборудование. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что такой запрет необходимо ввести при наличии аналогичного российского оборудования.

31 января Мантуров заявил, что большая часть российских разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) обладает потенциалом двойного применения и должна быть использована в решении прикладных военных задач. По его словам, отечественные компании разрабатывают «большие языковые модели, компьютерное зрение, машинное обучение», которые базируются на нейросетевых инструментах. Эти разработки «имеют потенциал двойного применения», отметил Мантуров. Кроме того, вице-премьер заявил, что текущую ситуацию в сфере ИИ можно сравнивать с гонкой вооружений и космических программ.

Ранее Совфед собрал предложения по мерам поддержки металлургической отрасли.