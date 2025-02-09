Мужчины в городе Запорожье не выходит на улицу чтобы не попасть в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), один из жителей якобы не выходит из дома с конца 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

«‎Так называемые ТЦК (территориальные центры комплектования, военкоматы) «закошмарили», мужчине, чтобы выйти на улицу, надо, чтобы была или хорошая бронь, или же инвалидность, но нужно, чтобы документы были на руках. Если документов не окажется, то разбираться будут уже в военкомате. И дай бог, чтобы потом оттуда отпустили», — рассказал мужчина агентству.

По словам жителя города, патрули военкоматов выставляют посты в городе около пяти часов утра. Мужчина утверждает, что сотрудники правоохранительных органов останавливают автомобили, после подходят сотрудники территориального центра комплектования.

Собеседник агентства объяснил, что мужчины, не имеющие брони или инвалидности, сидят дома и днем, и ночью, пока женщины работают.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о мобилизации в армию 18-летних юношей. Он добавил, что проект мобилизации молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет разработан совместно министерством обороны и опытными подразделениями Вооруженных сил Украины. При этом Зеленский утверждает, что эти спецконтракты якобы не являются «мобилизацией» по той причине, что служба предлагается добровольно.

Ранее американские журналисты заявили, что ВС РФ по численности в несколько раз превосходят украинские формирования.