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Стало известно о стягивании украинских войск к Запорожью

Аналитик Киселев: ВСУ стягивают подразделения к Запорожью с западной Украины
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия стягивает свои подразделения к городу Запорожье с западной части Украины. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире канала «Соловьев.Live».

По его мнению, в ближайшее время «состоится большое противостояние».

«Противник натаскивает туда личный состав, технику, причем в большом количестве из резервных подразделений, которые стягивают с правого берега [Днепра], из ротации, из Киева, Львова, Ровно, подразделения из Чернигова», — сказал эксперт.

Киселев допустил, что стягивание сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожское направление связан с неудачами Украины на конференции по безопасности в Мюнхене. Он считает, что попытки переговоров Зеленского не дали никаких успехов украинской стороне.

Эксперт также заявил, что украинская армия на Запорожском направлении привлекает для строительства линии обороны инвалидов, их заставляют рыть окопы.

Ранее российский боец спас семью с ребенком в ЛНР во время обстрела.

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