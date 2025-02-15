Аналитик Киселев: ВСУ стягивают подразделения к Запорожью с западной Украины

Украинская армия стягивает свои подразделения к городу Запорожье с западной части Украины. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире канала «Соловьев.Live».

По его мнению, в ближайшее время «состоится большое противостояние».

«Противник натаскивает туда личный состав, технику, причем в большом количестве из резервных подразделений, которые стягивают с правого берега [Днепра], из ротации, из Киева, Львова, Ровно, подразделения из Чернигова», — сказал эксперт.

Киселев допустил, что стягивание сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожское направление связан с неудачами Украины на конференции по безопасности в Мюнхене. Он считает, что попытки переговоров Зеленского не дали никаких успехов украинской стороне.

Эксперт также заявил, что украинская армия на Запорожском направлении привлекает для строительства линии обороны инвалидов, их заставляют рыть окопы.

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