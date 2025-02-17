Власти Украины предложили спецспредставителю США посетить линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы спецпредставитель США по Украине Кит Келлог посетил линию фронта и лично пообщался с военными. Об этом сообщает Reuters.

По словам Зеленского, он пригласит Келлога посетить линию фронта для встречи с войсками во время поездки, запланированной на 20 февраля.

Украинский президент также уточнил, что посетит Саудовскую Аравию в среду, 19 февраля, но его государственный визит был запланирован заранее и не имел никакого отношения к переговорам между США и Россией.

До этого премьер Греции Кириакос Мицотакис в интервью газете «Катимерини» заявил, что Европа должна быть за столом переговоров по урегулированию на Украине.

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что за столом мирных переговоров по Украине страны Европы могут «физически не присутствовать», однако интересы региона будут учтены.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.