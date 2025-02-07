На Украине усиливают меры безопасности военкоматов после подрывов

Командование Сухопутных войск ВСУ усилило безопасность в территориальных центрах комплектования (ТЦК), аналог военкоматов и воинских частях в связи с недавними взрывами. Об этом сообщает местное издание «Общественное. Новости».

«Сейчас правоохранительные органы расследуют нападения на ТЦК. Везде, где подчиняются Сухопутным войскам, меры безопасности были усилены», — говорится в сообщении управления коммуникаций командования.

Установлено дополнительное видеонаблюдение и увеличено патрулирование по периметру объектов.

В последнее время на Украине участились случаи подрывов военкоматов. Так 5 февраля в военкомате города Каменец-Подольский в Хмельницкой области Украины произошел взрыв. Четыре человека получили ранения, одного не удалось спасти.

Вечером 2 февраля взрыв раздался у здания территориального центра комплектования в Павлограде. В Нацполиции страны сообщили, что при этом был легко ранен сотрудник военкомата. Согласно имеющейся информации, у здания ТЦК был взорван «неустановленный предмет». Вероятному подрывнику удалось скрыться с места происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК пытались увести мужчину из киевской больницы.