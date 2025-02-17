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Российские войска ударили по аэродромам и складам ВСУ в 152 районах

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы и цеха производства дронов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие при помощи оперативно-тактической авиации за сутки ликвидировали объекты аэродромной инфраструктуры, склады, скопления живой силы и техники украинской армии в 152 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В Минобороны заявили, что для проведения тактических операций российские солдаты использовали беспилотники, ракетные войска и артиллерию. За сутки военнослужащие нанесли поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры, складам с боеприпасами и техникой противника, местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника.

Накануне в Минобороны заявили, что ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки беспилотников ВСУ. Также было нанесено поражение энергетическому объекту, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что военнослужащие группировки войск «Восток» Вооруженных сил России поразили пять пунктов управления украинскими беспилотниками за сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Накануне сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили две авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 130 беспилотных летательных аппарата.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике.

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