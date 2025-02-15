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Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Березовку в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Также российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка.

В итоге за сутки противник потерял до 490 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ лишились боевой бронированной машины, пяти автомобилей и шести орудий полевой артиллерии.

До этого российские военнослужащие ликвидировали группу иностранных наемников на юге Донецкой народной республики под Великой Новоселкой при попытке наката. По словам бойца штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Китаец», наемников было порядка 13 человек, их привезли на бронетранспортере.

Ранее российский боец спас семью с ребенком в ЛНР во время обстрела.

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