Минобороны: силы ПВО России за сутки сбили две авиабомбы Hammer и 130 БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили две авиабомбы Hammer, три снаряда HIMARS и 130 беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов, а также 130 БПЛА самолетного типа», — утверждается в публикации.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие при помощи оперативно-тактической авиации за сутки ликвидировали объекты аэродромной инфраструктуры, склады, скопления живой силы и техники украинской армии в 143 районах.

В сводке Минобороны РФ сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике. По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

Также российская армия нанесла поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка.

Ранее российский боец спас семью с ребенком в ЛНР во время обстрела.